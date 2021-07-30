Новости Украины: в Киеве произошел взрыв на территории больницы, а в Минздраве предупредили об опасности штамма Дельта

В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое, где гуляли парень с девушкой, он скончался на месте, а в Министерстве здравоохранения предупредили об опасности штамма Дельта, поскольку он снижает эффективность вакцины.

Кроме того, 30 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы, что на улице Кирилловской в Подольском районе. В ЧП погиб один человек .

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что штамм коронавируса "Дельта" может быть опасен тем, что снижает эффективность любой вакцины. Однако пока зафиксированы только единичные такие случаи.

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