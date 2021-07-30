Новости Украины: в Киеве произошел взрыв на территории больницы, а в Минздраве предупредили об опасности штамма Дельта
В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое, где гуляли парень с девушкой, он скончался на месте, а в Министерстве здравоохранения предупредили об опасности штамма Дельта, поскольку он снижает эффективность вакцины.
Кроме того, 30 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы, что на улице Кирилловской в Подольском районе. В ЧП погиб один человек.
В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что штамм коронавируса "Дельта" может быть опасен тем, что снижает эффективность любой вакцины. Однако пока зафиксированы только единичные такие случаи.
На Олимпиаде-2020 в Японии в пятницу будет разыгран 21 комплект наград. В числе претендентов на медаль есть и украинцы.
В Польше продолжается рост количества вакансий для украинских заробитчан. Заработная плата для рабочих без высшего образования достигает 30 тыс. грн.
В городе Первомайск Николаевской области автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Водителя Mitsubishi, который сбежал с места ДТП, нашли в тот же день в Белой Церкви под Киевом.