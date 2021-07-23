Новости Украины: в Киеве блогер 5 часов спорил с полицией из-за эвакуации авто, а девушки сожгли футболку с гербом и попали в скандал

В Киеве блогер пять часов спорил с полицией из-за эвакуации авто и устроил огромную пробку, а в сети девушки сожгли футболку с гербом Украины на видео и нарвались на скандал.

Кроме того, 23 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной почти во всех регионах. Лишь на западе ожидается немного осадков.

В соцсетях появилось видео, как девушки-подростки сжигают футболку с гербом Украины. Это вызвало волну возмущения среди украинцев, после которого одна из них извинилась.

В центре Киева возник скандал между инспекторами по парковке и блогером Антоном Скуратовым. В результате 5-часового спора образовалась огромная пробка.

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