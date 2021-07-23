Новости Украины: в Киеве блогер 5 часов спорил с полицией из-за эвакуации авто, а девушки сожгли футболку с гербом и попали в скандал
В Киеве блогер пять часов спорил с полицией из-за эвакуации авто и устроил огромную пробку, а в сети девушки сожгли футболку с гербом Украины на видео и нарвались на скандал.
Кроме того, 23 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
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