Новости Украины: в июне страну накроет циклон с дождями, а за газ будем платить по новым тарифам

В первый месяц лета-2021 Украину накроет циклон с дождями, погода будет совсем не летней, а с начала июня начнут действовать новые тарифы на газ.

Кроме того, 1 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди . Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.

В Украине с 1 июня 2021-го ввели новые тарифы на газ. Стоимость кубометра, зависимо от поставщика, достигает 11,89 грн. Минимальная стоимость составляет 7,99 грн за куб.

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