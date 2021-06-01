Новости Украины: в июне страну накроет циклон с дождями, а за газ будем платить по новым тарифам
В первый месяц лета-2021 Украину накроет циклон с дождями, погода будет совсем не летней, а с начала июня начнут действовать новые тарифы на газ.
Кроме того, 1 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди. Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.
В Украине с 1 июня 2021-го ввели новые тарифы на газ. Стоимость кубометра, зависимо от поставщика, достигает 11,89 грн. Минимальная стоимость составляет 7,99 грн за куб.
В Украине из-за лоскутного утепления многоквартирных домов в домах возникает плесень. Кроме того, постепенно разрушается внешняя стена здания.
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Главный инфекционист Ольга Голубовская назвала настоящую причину увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. По ее словам, это не кампания по вакцинации против COVID-19.