Новости Украины: в Харькове разгорелся языковой скандал, а на Одесщине полицейский одолжил $300 тысяч и исчез
В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку из-за украинского языка и попала в скандал, а в Одесской области замначальника патрульной полиции якобы одолжил $300 тысяч у коллег и исчез.
Кроме того, 26 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине в начале недели, 26-28 июля, будет жаркой до +34 градусов. При этом в западных и частично северных областях страны пройдут дожди с грозами.
Распространение Дельта-штамма коронавируса в Украине может пойти по негативному сценарию России. Чтобы этого не произошло, в стране необходимо немедленно ускорить темпы вакцинации людей из групп риска. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
В Измаиле Одесской области исчез заместитель начальника управления патрульной полиции города Иван Митькин. По данным СМИ, это произошло из-за долга в 300 тысяч долларов.
В Харькове разгорелся скандал из-за украинского языка. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" отказалась обслуживать покупательницу после того, как та заговорила с ней на украинском и сказала, что мелкие купюры ищет только для тех, кто тоже переходит в разговоре на государственный язык.
Ежегодно украинцы теряют от 1 до 3 млрд грн на контент-услугах, но многие изначально даже не знают, что какая-то услуга для них подключена. Такие данные озвучили в Офисе эффективного регулирования.
Решение об участии жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав РФ. В этой ситуации Украина будет вынуждена в ближайшее время совершать шаги по освобождению этой территории, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.