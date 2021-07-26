Новости Украины: в Харькове разгорелся языковой скандал, а на Одесщине полицейский одолжил $300 тысяч и исчез

В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку из-за украинского языка и попала в скандал, а в Одесской области замначальника патрульной полиции якобы одолжил $300 тысяч у коллег и исчез.

Кроме того, 26 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в начале недели, 26-28 июля, будет жаркой до +34 градусов. При этом в западных и частично северных областях страны пройдут дожди с грозами.

Распространение Дельта-штамма коронавируса в Украине может пойти по негативному сценарию России. Чтобы этого не произошло, в стране необходимо немедленно ускорить темпы вакцинации людей из групп риска. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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В Измаиле Одесской области исчез заместитель начальника управления патрульной полиции города Иван Митькин. По данным СМИ, это произошло из-за долга в 300 тысяч долларов.

В Харькове разгорелся скандал из-за украинского языка. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" отказалась обслуживать покупательницу после того, как та заговорила с ней на украинском и сказала, что мелкие купюры ищет только для тех, кто тоже переходит в разговоре на государственный язык.