Новости Украины: в Харькове испортили более 9 тысяч вакцин Pfizer, а на Прикарпатье мужчина выстрелил девушке в лицо

На Харьковщине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer&BioNTech, а на Ивано-Франковщине в ходе конфликта в резиденции "Синегора" мужчина выстрелил девушке в лицо.

Кроме того, 15 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Харьков доставили вакцину Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer&BioNTech без соблюдения температурного режима (от -60 до -80 градусов по Цельсию). Такой препарат, как заявляют врачи, использовать уже нельзя и придется утилизировать.

На Ивано-Франковщине в резиденции "Синегора" произошла стрельба и конфликт. Пострадали двое человек: 20-летняя девушка и ее брат. Как заявила раненная украинка, конфликт развязал 44-летний киевлянин, который впоследствии и открыл огонь из травматического оружия.

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