Новости Украины: в Харькове испортили более 9 тысяч вакцин Pfizer, а на Прикарпатье мужчина выстрелил девушке в лицо
На Харьковщине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer&BioNTech, а на Ивано-Франковщине в ходе конфликта в резиденции "Синегора" мужчина выстрелил девушке в лицо.
Кроме того, 15 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Харьков доставили вакцину Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer&BioNTech без соблюдения температурного режима (от -60 до -80 градусов по Цельсию). Такой препарат, как заявляют врачи, использовать уже нельзя и придется утилизировать.
На Ивано-Франковщине в резиденции "Синегора" произошла стрельба и конфликт. Пострадали двое человек: 20-летняя девушка и ее брат. Как заявила раненная украинка, конфликт развязал 44-летний киевлянин, который впоследствии и открыл огонь из травматического оружия.
На Черкасщине археологи нашли артефакты Римской империи и Древнего Египта. Находку обнаружили в кремационном могильнике на поле в селе Ивковцы Черкасского района.
Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора. Повестку ему вручили в 21:55.
В Киеве на Троещине отличился хамским поведением водитель автобуса. Из-за своей невнимательности он травмировал руку ребенку, а на замечания пассажиров ответил бранью.
В Украине с декабря 2020-го по июнь 2021-го пачка сигарет в среднем подорожала на 4-5 грн. В то же время бутылка украинского вина выросла в цене на 3 грн.