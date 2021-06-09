Новости Украины: в Харькове бросили в людей гранату, а в Одессе нашли артефакты каменного века
В Харькове мужчина в ходе конфликта на улице бросил в людей гранату, а в Одессе ученые во время археологической разведки местности нашли артефакты каменного века.
Кроме того, 9 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Харькове произошел взрыв на ул. Гагарина. Предварительно, мужчина в ходе конфликта взорвал гранату, когда рядом находились люди. Известно о минимум трех пострадавших.
Возле Дюковского сада в Одессе ученые во время археологической разведки местности нашли артефакты каменного века. Это останки кремниевого инвентаря и фрагменты керамической посуды.
Погода в Украине в среду, 9 июня, будет дождливойпрактически на всей территории страны. Кроме осадков, ожидаются грозы, а средняя температура днем составит +23...+25 градусов.
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