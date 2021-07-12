Новости Украины: страну зальет дождями с градом, а тарифы на коммуналку подорожают

В Украине в первый день новой недели синоптики предупредили об ухудшении погодных условий – пройдут дожди с грозами в большинстве регионов, а по словам эксперта, тарифы на отопление и горячую воду осенью могут значительно подорожать.

Кроме того, 12 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в понедельник испортится: в регионах пройдут дожди с грозами. Местами ожидается шквальный ветер 15-20 м/с и град.

В Киеве и других городах Украины отопление и горячая вода могут подорожать на 30-40% уже с 1 октября. В некоторых регионах тарифы вырастут еще больше. К примеру, в Черновцах, где был самый низкий тариф на отопление по стране, стоимость увеличится аж на 70%.

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, который также является главой Христианско-демократического союза.

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