Новости Украины: сборная вышла в 1/4 финала Евро-2020, а в Ужгороде нашли мертвым молодого военного
Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в дополнительное время обыграла команду Швеции, а в Ужгороде нашли мертвым 19-летнего военного, который пропал 2 недели назад
Кроме того, 30 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в дополнительное время обыграла команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал. Основное время в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершилась со счетом 1:1.
На Закарпатье нашли мертвым 19-летнего военнослужащего, пропавшего более двух недель назад. Тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне Ужгорода.
Нардеп Илья Кива устроил "перформанс" в центре Киева с сожжением сувенирной форменной фуражки, которая продавалась на Андреевском спуске. Он заявил, что Украина якобы – "колыбель фашизма" в Европе.
На сайте американской корпорации Apple появилась cлужба поддержки на украинском языке. Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.
Российская ФСБ устроила настоящий террор – задержанных по подозрению в работе на украинскую разведку под пытками заставляют сознаться в том, чего они не совершали. Эти люди стали разменной монетой в игре силовиков, изо всех сил пытающихся доказать свою эффективность и, конечно же, показать "враждебные намерения" Украины.