Новости Украины: сборная вышла в 1/4 финала Евро-2020, а в Ужгороде нашли мертвым молодого военного

Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в дополнительное время обыграла команду Швеции, а в Ужгороде нашли мертвым 19-летнего военного, который пропал 2 недели назад

Кроме того, 30 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в дополнительное время обыграла команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал. Основное время в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершилась со счетом 1:1.

На Закарпатье нашли мертвым 19-летнего военнослужащего, пропавшего более двух недель назад. Тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне Ужгорода.

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