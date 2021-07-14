Новости Украины: под Одессой поле сгорело от удара молнии, а на Киевщине врач 11 раз ударил ножом прохожего
В селе на Одесщине молния попала в пшеничное поле и уничтожила урожай на площади семь гектаров, а в Киевской области 38-летний врач зарезал прохожего, нанеся ему 11 ножевых ранений
Кроме того, 14 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
За пределами села Новокальчево Одесской области пшеничное поле на площади семь гектар сгорело из-за удара молнии. Было повреждено пять гектар пшеницы на корню.
В Белой Церкви Киевской области прохожего зарезали, нанеся ему 11 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 38-летний врач.
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