Новости Украины: под Киевом школьница застрелила товарища, а на Ривненщине пчелы до смерти закусали пасечника

Под Киевом школьница застрелила своего 16-летнего товарища из-за фото, он погиб на месте. А на Ривненщине пчелы до смерти закусали пасечника, ему был 61 год.

Кроме того, 11 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В городе Буча Киевской области школьники устроили фотосессию с оружием , во время которой 15-летняя девушка застрелила своего знакомого. 16-летний юноша погиб на месте.

В селе Малый Шпаков Ривненской области пчелы до смерти покусали 61-летнего мужчину. Его тело обнаружили во дворе без признаков жизни.

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В Чехии при неустановленных обстоятельствах умер 19-летний украинец. Он пропал еще две недели назад, а тело было обнаружено 8 июня в реке Влтав в Праге.

Народный депутат Ирина Геращенко рассказала, что украинцы, которые были освобождены из плена боевиков на Донбассе, стали жертвами сексуального насилия. Пострадали мужчины и женщины.