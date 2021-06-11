Новости Украины: под Киевом школьница застрелила товарища, а на Ривненщине пчелы до смерти закусали пасечника
Под Киевом школьница застрелила своего 16-летнего товарища из-за фото, он погиб на месте. А на Ривненщине пчелы до смерти закусали пасечника, ему был 61 год.
Кроме того, 11 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В городе Буча Киевской области школьники устроили фотосессию с оружием, во время которой 15-летняя девушка застрелила своего знакомого. 16-летний юноша погиб на месте.
В селе Малый Шпаков Ривненской области пчелы до смерти покусали 61-летнего мужчину. Его тело обнаружили во дворе без признаков жизни.
В Чехии при неустановленных обстоятельствах умер 19-летний украинец. Он пропал еще две недели назад, а тело было обнаружено 8 июня в реке Влтав в Праге.
Народный депутат Ирина Геращенко рассказала, что украинцы, которые были освобождены из плена боевиков на Донбассе, стали жертвами сексуального насилия. Пострадали мужчины и женщины.
В Киеве на Троещине мужчина устроил стрельбу из пистолета. Примечательно, что стрелок был полуголым – он шел по улице в одних трусах.