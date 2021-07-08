Новости Украины: под Днепром поймали отчима, порезавшего 2-летнего ребенка, а в Киеве мужчина ранил полицейских

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
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В Днепре и Киеве задержали злоумышленников

В Днепропетровской области задержали отчима, который порезал горло 2-летнему ребенку из мести жене, а в Киеве поймали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, 8 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, задержан. Его увезли в полицейской машине. Спецоперация прошла на Голосеевском проспекте, 58. Наряд полиции приехал на вызов, а по ним открыл огонь владелец жилья.

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