Новости Украины: под Днепром поймали отчима, порезавшего 2-летнего ребенка, а в Киеве мужчина ранил полицейских

В Днепропетровской области задержали отчима, который порезал горло 2-летнему ребенку из мести жене, а в Киеве поймали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, 8 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, задержан. Его увезли в полицейской машине. Спецоперация прошла на Голосеевском проспекте, 58. Наряд полиции приехал на вызов, а по ним открыл огонь владелец жилья.

В Днепропетровской области в среду, 7 июля, удалось задержать 28-летнего мужчину, который порезал горло 2-летнему малышу. Он сделал это якобы для мести жене, которая захотела с ним расстаться.

В Хмельницком возле ТЦ "Оазис" вспыхнул во время зарядки и сгорел электромобиль Nissan Leaf. ЧП попало на видео.

Видео дня

В "Укрпочте" есть почтальоны, которые зарабатывают более 1 тысячи долларов в месяц, заявил гендиректор предприятия Игорь Смелянский. Его слова возмутили многих работников этой службы, они утверждают, что зарплаты гораздо меньше заявленной.