Новости Украины: пловец взял четвертую медаль на Олимпиаде в Токио, а под Харьковом нашли мертвым пропавшего ребенка

Украина взяла четвертую медаль на Олимпиаде в Токио, ее получил пловец Михаил Романчук, а на Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю девочку, которая ушла погулять и не вернулась.

Кроме того, 29 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую для нашей страны бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем он финишировал третьим с результатом 7:42,33 .

Беларусь продлила запрет на въезд граждан Украины на свою территорию. При этом сроки действия меры не уточняются.

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В пгт Старый Салтов Харьковской области пропал 6-летний ребенок. Мирослава Третьяк в среду, 28 июля, ушла из своего дома, чтобы погулять, и не вернулась . Девочку вечером того же дня нашли мертвой.

Под Николаевом произошло возгорание пассажирского поезда 767 Интерсити . Он следовал из Киева в Херсон.

В Киеве на улице Лобановского женщина с признаками алкогольного опьянения угрожала полицейским неприятностями. В итоге правоохранители заковали ее в наручники и отвезли в суд.