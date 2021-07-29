Новости Украины: пловец взял четвертую медаль на Олимпиаде в Токио, а под Харьковом нашли мертвым пропавшего ребенка

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
1 минута
1,2 т.
Пловец завоевал медаль, а девочку нашли мертвой

Украина взяла четвертую медаль на Олимпиаде в Токио, ее получил пловец Михаил Романчук, а на Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю девочку, которая ушла погулять и не вернулась.

Кроме того, 29 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Видео дня

  • В пгт Старый Салтов Харьковской области пропал 6-летний ребенок. Мирослава Третьяк в среду, 28 июля, ушла из своего дома, чтобы погулять, и не вернулась. Девочку вечером того же дня нашли мертвой.

  • Под Николаевом произошло возгорание пассажирского поезда 767 Интерсити. Он следовал из Киева в Херсон.

  • В Киеве на улице Лобановского женщина с признаками алкогольного опьянения угрожала полицейским неприятностями. В итоге правоохранители заковали ее в наручники и отвезли в суд.

  • Соглашение США и Германии касательно "Северного потока-2" – это "Будапештский меморандум-2". Украина будет настаивать на своей позиции и требовать реальных гарантий транзита газа через страну после старта российского проекта.

Украинановости