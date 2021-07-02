Новости Украины: на Одесщине нашли мертвыми отца и сына, а экс-глава КСУ захотел отсудить 900 тысяч зарплаты
На Одесщине в селе Казацкое в открытом колодце нашли мертвыми мужчину и его 9-летнего сына, а экс-глава Конституционного суда Украины Алексадр Тупицкий захотел отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.
Кроме того, 2 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В пятницу в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также возможны сильные ливни, град и шквалы.
В селе Казацкое Одесской области в открытом колодце с мусором нашли тела отца и сына. 9-летний мальчик, предварительно, упал в яму, а мужчина пошел его искать и также погиб.
Президент РФ Владимир Путин начал вести себя более развязно в Черном море и превращает его в опасную территорию. Такое мнение высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Экс-судья хочет отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.
Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк считает, что сборная Англии является очень сильной командой, но украинские футболисты способны победить даже ее. По его словам, подопечные Андрея Шевченко должны подойти к матчу 1/4 финала Евро-2020 в хороших физических кондициях.