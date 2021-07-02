Новости Украины: на Одесщине нашли мертвыми отца и сына, а экс-глава КСУ захотел отсудить 900 тысяч зарплаты

На Одесщине в селе Казацкое в открытом колодце нашли мертвыми мужчину и его 9-летнего сына, а экс-глава Конституционного суда Украины Алексадр Тупицкий захотел отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, 2 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В пятницу в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также возможны сильные ливни, град и шквалы.

В селе Казацкое Одесской области в открытом колодце с мусором нашли тела отца и сына. 9-летний мальчик, предварительно, упал в яму, а мужчина пошел его искать и также погиб.

Видео дня