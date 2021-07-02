Новости Украины: на Одесщине нашли мертвыми отца и сына, а экс-глава КСУ захотел отсудить 900 тысяч зарплаты

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
1 минута
1,7 т.
Бывший глава Конституционного суда Украины Алексадр Тупицкий

На Одесщине в селе Казацкое в открытом колодце нашли мертвыми мужчину и его 9-летнего сына, а экс-глава Конституционного суда Украины Алексадр Тупицкий захотел отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, 2 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • В пятницу в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также возможны сильные ливни, град и шквалы.

  • В селе Казацкое Одесской области в открытом колодце с мусором нашли тела отца и сына. 9-летний мальчик, предварительно, упал в яму, а мужчина пошел его искать и также погиб.

Видео дня

  • Президент РФ Владимир Путин начал вести себя более развязно в Черном море и превращает его в опасную территорию. Такое мнение высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

  • Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Экс-судья хочет отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.

  • Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк считает, что сборная Англии является очень сильной командой, но украинские футболисты способны победить даже ее. По его словам, подопечные Андрея Шевченко должны подойти к матчу 1/4 финала Евро-2020 в хороших физических кондициях.

Украинановости