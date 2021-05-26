Новости Украины: на Донбассе снова есть раненые, санкции грозят еще 11 российским артистам

На Донбассе российские оккупанты снова нарушили режим прекращения огня; Зеленский сделал заявление о седьмой годовщине битвы за Донецкий аэропорт; в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за бюджетные деньги; курс биткоина обвалился ниже 40 тысяч долларов.

Также Верховный суд перенес рассмотрение иска об отмене санкций против Виктора Медведчука; гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала купил "Украинскую правду"; в Киеве парень бросил в троллейбус с пассажирами "коктейль Молотова"; а Кабмин рекомендовал СНБО ввести санкции против 11 российский артистов.

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На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России пострадали два человека. Ранения получили украинский военнослужащий и мирный житель. Также в этот день террористы пять раз нарушили режим "тишины", на что защитники Украины открывали ответный огонь.

Президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину битвы за Донецкий аэропорт напомнил о том, что Украина спустя столько лет не намерена опускать руки в борьбе за своих людей и территории. Он подчеркнул, что события в ДАП положили начало ожесточенным боям на востоке страны.

В Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer & BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета.

Курс биткоина после уверенного взлета до 70 тысяч долларов за монету обвалился до менее 40 тысяч. Официально украинские чиновники и политики, которые внесли в свои декларации десятки тысяч "монет", потеряли 25 миллиардов гривен. О том, почему резко снизился курс, как в будущем будет меняться криптовалюта и станет ли она новым золотом, читайте в нашем материале.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда перенес рассмотрение отмены санкций против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Причиной стал самоотвод одного из судей, у которого нет доступа к государственной тайне для изучения документов.