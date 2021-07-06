Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, а в Киеве MELOVIN совершил каминг-аут

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
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На Донбассе погиб Богдан Бродовский

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб боец ВСУ Богдан Бродовский, а певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене во время музыкального фестиваля.

Кроме того, 6 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что является бисексуалом и доказал это публично.

  • На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб один украинский военнослужащий Богдан Бродовский. Еще трое получили ранения.

  • Погибший от обстрелов со стороны российских оккупантов в зоне проведения Операции объединенных сил был майором 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". У него осталось четверо детей.

Видео дня

  • Внезапные и сильные ливни, которые прошли в некоторых регионах в последние дни, связаны с циклоном, который оказался над Азовским морем. Впрочем, уже через несколько дней погода в Украине стабилизируется, осадки прекратятся.

  • У украинцев с карт ПриватБанка пропадают тысячи гривен. Операции якобы проходят в качестве оплаты "развлечений", которыми владельцы карт не пользовались. И если за обычную оплату услуг без верификации с помощью СМС можно вернуть деньги, то в случае с онлайн-играми и развлечениями вернуть средства будет куда сложнее.

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