Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, а в Киеве MELOVIN совершил каминг-аут
На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб боец ВСУ Богдан Бродовский, а певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене во время музыкального фестиваля.
Кроме того, 6 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что является бисексуалом и доказал это публично.
На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб один украинский военнослужащий Богдан Бродовский. Еще трое получили ранения.
Погибший от обстрелов со стороны российских оккупантов в зоне проведения Операции объединенных сил был майором 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". У него осталось четверо детей.
Внезапные и сильные ливни, которые прошли в некоторых регионах в последние дни, связаны с циклоном, который оказался над Азовским морем. Впрочем, уже через несколько дней погода в Украине стабилизируется, осадки прекратятся.
У украинцев с карт ПриватБанка пропадают тысячи гривен. Операции якобы проходят в качестве оплаты "развлечений", которыми владельцы карт не пользовались. И если за обычную оплату услуг без верификации с помощью СМС можно вернуть деньги, то в случае с онлайн-играми и развлечениями вернуть средства будет куда сложнее.