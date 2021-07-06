Новости Украины: на Донбассе погиб боец ВСУ, а в Киеве MELOVIN совершил каминг-аут

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб боец ВСУ Богдан Бродовский, а певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене во время музыкального фестиваля.

Кроме того, 6 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что является бисексуалом и доказал это публично.

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России погиб один украинский военнослужащий Богдан Бродовский. Еще трое получили ранения.

Погибший от обстрелов со стороны российских оккупантов в зоне проведения Операции объединенных сил был майором 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". У него осталось четверо детей.

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