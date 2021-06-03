Новости Украины: Кабмин анонсировал новые зарплаты, а синоптик озвучила прогноз на три месяца
Кабинет министров анонсировал, что в Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тысяч гривен, а синоптик озвучила уникальный прогноз погоды на три месяца вперед.
Кроме того, 3 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря минималка 2021-го увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го – всего до 6,7 тыс. грн.
В Украине нынешнее лето будет довольно прохладным, жаркой погоды ожидать не стоит. Экстремальных температур до +40 градусов не ожидается. Максимум можно рассчитывать на +32 в отдельные дни. Фактически лето начнется примерно с 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о восстановлении ядерного статуса. По его словам, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.
В Польше на треть выросло количество вакансий для украинских заробитчан. Без опыта работы и специальности можно рассчитывать на зарплату в размере от 26 до 45 тыс. грн.
Народного депутата от группы "Доверие" Роберта Горвата поймали за развлечением в телефоне в зале Верховной Рады. Пока его коллеги обсуждали законопроекты, он смотрел мотокросс.
В Украине средняя пенсия с 2018-го до 2021-го увеличилась с 2,5 до 3,7 тыс. грн. В то же время пенсии судей выросли с 27 до 77,3 тыс. грн.