Новости Украины: Кабмин анонсировал новые зарплаты, а синоптик озвучила прогноз на три месяца

Кабинет министров анонсировал, что в Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тысяч гривен, а синоптик озвучила уникальный прогноз погоды на три месяца вперед.

Кроме того, 3 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря минималка 2021-го увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го – всего до 6,7 тыс. грн.

В Украине нынешнее лето будет довольно прохладным, жаркой погоды ожидать не стоит. Экстремальных температур до +40 градусов не ожидается. Максимум можно рассчитывать на +32 в отдельные дни. Фактически лето начнется примерно с 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока.

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