Новости Украины: Днепр оказался на грани экокатастрофы, а на сайте Рады появился большой герб Зеленского

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Жизнь
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Новости Украины: Днепр оказался на грани экокатастрофы, а на сайте Рады появился большой герб Зеленского

На сайте парламента появился текст законопроекта Владимира Зеленского относительно большого герба Украины. В тот же день в Верховной Раде решили вернуть тюремное наказание за ложь в декларациях, а в Днепре нашли опасные для здоровья вещества.

Кроме того, 29 июня состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями в сутки:

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