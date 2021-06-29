Новости Украины: Днепр оказался на грани экокатастрофы, а на сайте Рады появился большой герб Зеленского
На сайте парламента появился текст законопроекта Владимира Зеленского относительно большого герба Украины. В тот же день в Верховной Раде решили вернуть тюремное наказание за ложь в декларациях, а в Днепре нашли опасные для здоровья вещества.
Кроме того, 29 июня состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями в сутки:
На сайте парламента появился текст президентского законопроекта относительно большого герба Украины. В то же время проект государственного символа отличается от ранее представленного эскиза.
В Верховной Раде во второй раз поддержали законопроект о тюремном наказании за ложь в декларациях, учитывая замечания президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты отменили ранее принятые поправки о необязательности декларирования имущества родственников и возможности избежать тюрьмы.
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине следует ввести принудительную вакцинацию. По его словам, вспышки инфекционных болезней вызваны именно недостаточным уровнем иммунизации населения.
На Донбассе, защищая независимость государства, погиб 52-летний житель Кривого Рога Андрей Гонар. У мужчины, который противостоял российским оккупантам с 2015 года, осталось трое детей.
В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком. ДТП произошло возле ТРЦ New Way на ул. Архитектора Вербицкого. Двое пешеходов после наезда автомобиля попали в больницу.
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