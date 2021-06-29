Новости Украины: Днепр оказался на грани экокатастрофы, а на сайте Рады появился большой герб Зеленского

На сайте парламента появился текст законопроекта Владимира Зеленского относительно большого герба Украины. В тот же день в Верховной Раде решили вернуть тюремное наказание за ложь в декларациях, а в Днепре нашли опасные для здоровья вещества.

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На сайте парламента появился текст президентского законопроекта относительно большого герба Украины. В то же время проект государственного символа отличается от ранее представленного эскиза.

В Верховной Раде во второй раз поддержали законопроект о тюремном наказании за ложь в декларациях, учитывая замечания президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты отменили ранее принятые поправки о необязательности декларирования имущества родственников и возможности избежать тюрьмы.

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