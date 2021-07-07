Новости Украины: Бродский назвал имена 5 настоящих госдеятелей во власти, а копы задержали блогершу за организацию похищения
Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский назвал имена пяти настоящих государственных деятелей во власти, а в Харькове полиция задержала блогершу Екатерину Якименко за организацию собственного похищения.
Кроме того, 7 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Мариуполе маленький ребенок сам вышел на подоконник окна на 9 этаже, что увидели местные жители. Трагедии удалось избежать – 4-летний мальчик вернулся внутрь квартиры.
Появились первые фото задержания харьковской блогерши Екатерины Якименко, известной под псевдонимом "Тигра". Женщину подозревают в организации собственного похищения.
В среду, 7 июля, погода разделит Украину на две части. На Ивана Купала половину страны будут поливать грозовые ливни, а на второй половине будет господствовать переменная облачность и жара.
В Киеве из-под стражи сбежал Замятин Евгений Владимирович, особая примета которого – большое тату на руке. 35-летний мужчина подозревается в изнасиловании ребенка до 14 лет.
Кабинет министров уже в ближайшие недели пересмотрит тарифы на электроэнергию для украинцев. Цена изменится с 1 августа. Бедные смогут платить по старой цене, а вот те, кто пользуется большим количеством электроприборов, вынуждены будут платить на 40-50% больше.
В Украине внезапно перестали работать сразу несколько сайтов государственных структур. Первым перестал работать сайт Офиса президента. Они не загружались и перейти на них было невозможно.
Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский назвал имена пяти настоящих государственных деятелей во власти. Кроме того, рассказал о конфликте с российским олигархом Павлом Фуксом, о необходимости налогов для страны, а так же высказался о развитии спорта в Украине.