Новости Украины: Бродский назвал имена 5 настоящих госдеятелей во власти, а копы задержали блогершу за организацию похищения

Кабинет министров уже в ближайшие недели пересмотрит тарифы на электроэнергию для украинцев. Цена изменится с 1 августа. Бедные смогут платить по старой цене, а вот те, кто пользуется большим количеством электроприборов, вынуждены будут платить на 40-50% больше.