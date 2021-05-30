Новости Украины: на ТВ случайно показали в эфире голую женщину, а Каменских – пародию на популярного "сельского" блогера

В прямом эфире украинского телеканала произошел курьез с обнаженной женщиной, а певица Настя Каменских показала в Tik-Tok пародию на популярного "сельского" блогера с Полтавщины Дашу Евтух.

В течение субботы, 28 мая, произошли и другие интересные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с подборкой новостей за сутки:

Во время вечернего выпуска новостей на канале "Украина 24" в эфир внезапно попала голая женщина, которая случайно навела на себя камеру. Видео инцидента распространилось в соцсетях, а ведущие уже принесли извинения перед зрителями за этот казус.

Настя Каменских (NK) вместе с подругой записала ролик в стиле Даши Евтух – последняя стала известной в сети благодаря веселым видео о своей жизни в украинском селе.

Видео дня

Украинцы, которые летали в Турцию, смогут попасть обратно на родину без обязательных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, но конкретных дат обновления правил не назвал.

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки (29 мая) шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения и ударил по мирным районам.