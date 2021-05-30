Новости Украины: на ТВ случайно показали в эфире голую женщину, а Каменских – пародию на популярного "сельского" блогера
В прямом эфире украинского телеканала произошел курьез с обнаженной женщиной, а певица Настя Каменских показала в Tik-Tok пародию на популярного "сельского" блогера с Полтавщины Дашу Евтух.
В течение субботы, 28 мая, произошли и другие интересные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с подборкой новостей за сутки:
Во время вечернего выпуска новостей на канале "Украина 24" в эфир внезапно попала голая женщина, которая случайно навела на себя камеру. Видео инцидента распространилось в соцсетях, а ведущие уже принесли извинения перед зрителями за этот казус.
Настя Каменских (NK) вместе с подругой записала ролик в стиле Даши Евтух – последняя стала известной в сети благодаря веселым видео о своей жизни в украинском селе.
Украинцы, которые летали в Турцию, смогут попасть обратно на родину без обязательных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, но конкретных дат обновления правил не назвал.
Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки (29 мая) шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения и ударил по мирным районам.
Визит президента США Джо Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости Украины маловероятен. Однако, как считает экс-посол украинского государства в Штатах Валерий Чалый, при определенных условиях он может произойти.
За субботу в Украине 1703 гражданам поставили диагноз COVID-19 и на утро 30 мая общее количество заражений выросло до 2 201 472. От последствий болезни умерли еще 84 человека.
Синоптики прогнозировали, что погода в Украине в воскресенье, 30 мая, будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах обещают безоблачный и солнечный день.