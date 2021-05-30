Новости Украины: на ТВ случайно показали в эфире голую женщину, а Каменских – пародию на популярного "сельского" блогера

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Жизнь
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В прямом эфире украинского телеканала произошел курьез с обнаженной женщиной, а певица Настя Каменских показала в Tik-Tok пародию на популярного "сельского" блогера с Полтавщины Дашу Евтух.

В течение субботы, 28 мая, произошли и другие интересные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с подборкой новостей за сутки:

  • Во время вечернего выпуска новостей на канале "Украина 24" в эфир внезапно попала голая женщина, которая случайно навела на себя камеру. Видео инцидента распространилось в соцсетях, а ведущие уже принесли извинения перед зрителями за этот казус.

  • Настя Каменских (NK) вместе с подругой записала ролик в стиле Даши Евтух – последняя стала известной в сети благодаря веселым видео о своей жизни в украинском селе.

Видео дня

  • Украинцы, которые летали в Турцию, смогут попасть обратно на родину без обязательных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, но конкретных дат обновления правил не назвал.

  • Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки (29 мая) шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения и ударил по мирным районам.

  • Визит президента США Джо Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости Украины маловероятен. Однако, как считает экс-посол украинского государства в Штатах Валерий Чалый, при определенных условиях он может произойти.

  • За субботу в Украине 1703 гражданам поставили диагноз COVID-19 и на утро 30 мая общее количество заражений выросло до 2 201 472. От последствий болезни умерли еще 84 человека.

  • Синоптики прогнозировали, что погода в Украине в воскресенье, 30 мая, будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах обещают безоблачный и солнечный день.

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