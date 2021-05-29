Новости об Украине: в Польше повысился спрос на заробитчан, а у нас смогут производить вакцину от COVID-19
Спрос на украинских заробитчан в Польше в мае взлетел по сравнению с ранним весенним периодом, а ученый назвал условие, как Украина может производить вакцины Pfizer от коронавируса.
Кроме того, 29 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
На выходных в Украине похолодает и задождит. Метеорологи отмечают, что не могут выделить регион, где в течение 29-30 мая безусловно можно пообещать солнечную погоду.
Доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что Украина может производить вакцины от коронавируса Pfizer. Он рассказал, что необходимо, чтобы наладить в стране производство.
Спрос на украинских заробитчан в Польше в мае по сравнению с ранним весенним периодом взлетел на 36%. Размер зарплат при этом варьируется от 20 тыс. (грузчики) до 75 тыс. (дальнобойщики) гривен.
В Украине хотят зафиксировать в законе обязательную индексацию пенсий с 1 марта каждого года. Кроме того, выплаты также будут пересчитывать и тем, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам.
Появились кадры, как бывший глава Службы внешней разведки Украины ранее занимался дайвингом. Виктор Гвоздь погиб после того, как ему стало плохо во время погружения в Египте.
Народный депутат Ирина Геращенко считает, что Беларусь специально могла посадить самолет Ryanair и арестовать журналиста Романа Протасевича в Минске перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.