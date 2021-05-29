Новости об Украине: в Польше повысился спрос на заробитчан, а у нас смогут производить вакцину от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
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Украинские заробитчане в Польше

Спрос на украинских заробитчан в Польше в мае взлетел по сравнению с ранним весенним периодом, а ученый назвал условие, как Украина может производить вакцины Pfizer от коронавируса.

Кроме того, 29 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • На выходных в Украине похолодает и задождит. Метеорологи отмечают, что не могут выделить регион, где в течение 29-30 мая безусловно можно пообещать солнечную погоду.

  • Доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что Украина может производить вакцины от коронавируса Pfizer. Он рассказал, что необходимо, чтобы наладить в стране производство.

Видео дня

  • Спрос на украинских заробитчан в Польше в мае по сравнению с ранним весенним периодом взлетел на 36%. Размер зарплат при этом варьируется от 20 тыс. (грузчики) до 75 тыс. (дальнобойщики) гривен.

  • В Украине хотят зафиксировать в законе обязательную индексацию пенсий с 1 марта каждого года. Кроме того, выплаты также будут пересчитывать и тем, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам.

  • Появились кадры, как бывший глава Службы внешней разведки Украины ранее занимался дайвингом. Виктор Гвоздь погиб после того, как ему стало плохо во время погружения в Египте.

  • Народный депутат Ирина Геращенко считает, что Беларусь специально могла посадить самолет Ryanair и арестовать журналиста Романа Протасевича в Минске перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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