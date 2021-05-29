Новости об Украине: в Польше повысился спрос на заробитчан, а у нас смогут производить вакцину от COVID-19

Спрос на украинских заробитчан в Польше в мае взлетел по сравнению с ранним весенним периодом, а ученый назвал условие, как Украина может производить вакцины Pfizer от коронавируса.

Кроме того, 29 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

На выходных в Украине похолодает и задождит . Метеорологи отмечают, что не могут выделить регион, где в течение 29-30 мая безусловно можно пообещать солнечную погоду.

Доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что Украина может производить вакцины от коронавируса Pfizer. Он рассказал, что необходимо, чтобы наладить в стране производство.

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