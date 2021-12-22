Новолуние в январе 2022 года: чем опасно и как его пережить

В воскресенье, 2 января в 20:36 по Киеву состоится первое новолуние 2022 года. Это явление пройдет под зодиакальным знаком Козерога.

Дни новолуния и полнолуния в астрологии считаются непростым периодом, когда следует проявлять осторожность и контролировать эмоции. OBOZREVATEL рассказывает, как рекомендуется пережить январскую новую Луну.

В воскресенье, 2 января 2022 года наступит первый лунный день. Луна в фазе новолуния будет находиться в знаке Козерога. День пройдет под влиянием Солнца, которое излучает энергию тепла и добра.

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По мнению астрологов, в эти лунные сутки стоит проявлять себя: брать ответственность за решение сложных вопросов, инициировать новые проекты.

Новолуние повышает риск конфликтов, поэтому 2 января рекомендуется свести общение к минимуму и избегать разногласий.

Желательно больше находиться на свежем воздухе, устроить разгрузочный день, отказавшись от интенсивных физических нагрузок, вредной пищи, курения и алкоголя.

В то же время можно заняться любимым делом, мелкими хлопотами по дому, спланировать доходы, расходы и дела на ближайшие дни.

В период новой Луны нужно прощать старые обиды и ни в коем случае никому не желать зла. Считается, что эмоции этого дня повлияют на весь месяц.

Не рекомендуется планировать на этот день важные мероприятия, романтические свидания, поездки; подписывать документы, начинать новые проекты, проводить переговоры, финансовые операции, решаться на кардинальные перемены, злоупотреблять спиртным и переедать.

Также желательно воздержаться от смены места работы, посещения салона красоты и хирургических операций.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на январь 2022 года. Часть дней месяца считаются неблагоприятными, когда опасны любые начинания.