Новолуние 16 августа поможет разбогатеть: как выполнить ритуал 'денежная девятка'

Период августовского новолуния называют мистическим. 16 августа молодая Луна в знаке Льва сойдет в 12:38 по киевскому времени. Лев – знак смелости, славы и успеха. Суеверные люди верят, что это очень благоприятный момент, чтобы загадать заветное желание – оно непременно сбудется.

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Влияние новолуния будет ощутимым еще несколько дней спустя – вплоть до 19 августа. OBOZREVATEL рассказывает об интересном ритуале под кодовым названием "денежная девятка" – говорят, он поможет разбогатеть.

В чем мистичность августовского новолуния

Поклонники мистики и предрассудков обожают проводить ритуалы. Необычное и загадочное новолуние 16 августа откроет, по словам астрологов, чрезвычайно сильные энергии и начнет благоприятные небесные транзиты.

Ритуал "денежная девятка" применяют не только для привлечения материального достатка. В народе говорят, что он поможет обрести гармонию и удачу, выбрать правильный путь и даже встретить настоящую любовь. Энергия лунного света, по языческим поверьям, очень благоприятна для внутренней очистки и глубинных трансформаций.

Астрологи уверены, что ключевым в августовском новолунии является именно знак зодиака. Безудержная, уверенная и харизматическая энергия Льва будет способствовать достижению целей. Цифра "9" в нумерологии означает богатство, а Лев – символ активной деятельности, движения, силы и перемен.

Ритуал для привлечения богатства

Фактически ритуал "денежная девятка" – это творческая визуализация изображения цифры. Ее нужно нарисовать на бумаге или на любом другом материале. В старину часто использовали воск и вырисовывали каплями воска "девятку на воде". Можно также написать "9" на запястье.

Обрядовых слов при этом произносить не нужно, стоит лишь четко сформулировать желание и повторить его девять раз. Спрячьте лист бумаги в письменном столе, книге или шкафу. Если вы рисовали цифру на руке, старайтесь, чтобы она не стерлась хотя бы несколько дней.

Кроме того, при проведении ритуала советуют обратить внимание на цветовую гамму одежды. Лев любит золотистый цвет – это символ благородства и богатства. Можно выбрать оттенки красного, желтого и оранжевого.

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