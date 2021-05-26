Харчування у закладах освіти

В останній навчальний тиждень представлено нове шкільне меню. За рік зроблено швидкі та рішучі кроки у реформуванні харчування у дитячих садочках і школах.

Насправді, далі не можна було відкладати ці зміни. Останні сімнадцять років у закладах освіти був повний і небезпечний для здоров'я дітей безлад.

Обов'язкові для виконання норми гарантували в їжі дітей 8-12 місяців 2 грами солі, 8 грамів для дітей 3-9 років і 10 грамів солі щодня для дітей старше 10 років.

Аналогічна ситуація з цукром: 30 грамів для дітей 6-12 місяців; 50 г - 3-6 років; 60 г і 70 г для віку 7-9 років та старше 10 років, відповідно, щодня, наголошую - обов'язково.

При цьому, як було вчора зазначено, ніхто не рахував кількість калорій, які споживали діти і підлітки. А що продається у шкільних буфетах? Згодиться на обкладинку книги "Про нездорову і шкідливу їжу".

Результатом цього є те, що принаймні третина дітей має зайву вагу і ожиріння, а при переході у дорослу вікову групу відсоток збільшується до 60%. Від того ми втрачаємо щороку 400 000 співгромадян, які помирають від серцево-судинних захворювань...

Міністерство охорони здоров'я України зробило важливі правильні речі, які закріплені у вигляді вимог до харчування, норм та порядку харчування у закладах освіти. Варто подякувати Тетяні Скапі, Віктору Ляшку Ірині Руденко за наполегливість, послідовність та головне за досягнення швидких стартових результатів для запровадження здорового харчування у закладах освіти.

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