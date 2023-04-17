Новая неделя начнется с магнитной бури: названы самые опасные даты

В начале недели Землю может накрыть мощная магнитная буря. Ее следует ожидать 17 и 18 апреля – специалисты советуют заранее побеспокоиться о своем здоровье, поскольку последствия такого явления могут ощутить не только метеозависимые люди.

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По данным погодного сайта Meteoagent, магнитная буря начнется в понедельник, 17 апреля. Ее интенсивность специалисты ожидают как слабую – 4 балла. А уже 20 и 21 апреля колебания магнитного поля будут серьезнее – их оценили в 6 баллов.

В то же время сайт Вікна сообщает, что во вторник, 18 апреля, ожидается магнитная буря сильной интенсивности – ее последствия могут ощутить не только метеозависимые люди.

Магнитные бури – колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Специалисты доказали, что такое явление может негативно повлиять на самочувствие человека. Обычно метеозависимые люди (часто и не только) могут ощущать усталость, боль в суставах, сердце, головную боль.

Кроме того, напоминать о себе могут старые травмы, например, переломы. Впрочем, наибольшее негативное влияние такие возмущения оказывают на сердечно-сосудистую систему. Также магнитные бури могут оказывать влияние на настроение человека.

Чтобы снизить последствия солнечной активности на организм специалисты советуют:

– пить больше воды;

– ограничить употребление "тяжелой" пищи, алкоголя и кофе;

– включить в рацион больше фруктов и овощей;

– больше находиться на свежем воздухе;

– избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов и переездов.

В целом организм нельзя в эти дни переутомлять – все важные дела лучше перенести на другой день.

Также специалисты советуют иметь с собой лекарство против головных болей.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о космической погоде, предоставленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, была обновлена, включая новые данные за апрель 2023 года. Согласно этой информации, ожидается, что этот месяц будет относительно спокоен.

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