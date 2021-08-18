Український ветеранський рух налічує сотні організацій і тисячі особистостей, які вірні Україні та з честю представляють ветеранську спільноту.

Ветерани та ветеранки є однією з тих сил, якій найбільше довіряє наше суспільство, і вони повністю заслуговують на цю довіру. Саме тому для абсолютно різних політичних партій та організацій є спокуса перетягнути захисників України на свою сторону.

Звісно, кожен ветеран має право на власні політичні уподобання, може бути членом політичних структур або просто їхнім прихильником. Так само серед ветеранів багато тих, хто не пов’язує себе з жодною партією.

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Як і будь-яка інша частина нашого суспільства, ветерани є різними, але всіх їх об’єднує патріотизм, підтверджений захистом країни на фронті.

І немає нічого більш цинічного, ніж намагання окремих політиків використовувати активність ветеранів у своїх егоїстичних цілях. Не заради України, а заради політичних балів чи вузьких політичних виграшів. Ніхто не має права прикриватися ветеранами. Так само абсолютно аморально користуватися довірою захисників України.

Якщо ветеран потребує допомоги – всі, і у першу чергу держава, мають підставити йому плече. Якщо ж людина свідомо пішла на порушення закону, повністю усвідомлюючи, що робить, то вона має і повністю відповідати за скоєний вчинок. Статус ветерана не може бути індульгенцією.

Закликаємо всіх політиків та політичні структури – не намагайтеся використовувати ветеранів заради своїх егоїстичних цілей. Ці люди захищали всіх нас не для того!

Закликаємо і ветеранів проявляти мудрість – не допомагайте тим, хто хоче просто прикритися статусом ветерана і позбавити себе необхідності дотримуватися законів України.

Давайте згадаємо, що кожен день наближає нас до святкування 30-ї річниці Незалежності України. Готується, без перебільшення, вся країна, готуються ветерани, частина з яких є ровесниками Незалежності.

Ми позначаємо святковими символами наші вулиці й будинки, згадуємо історичні події, і тих, хто захистив мирне життя України ціною власного.

Цими днями захисники традиційно зберуться на ветерансько-волонтерський форум, який стане унікальним комунікаційним майданчиком, націленим у майбутнє.

Ветеранський фестиваль на схилах Дніпра з нагоди 30-ї річниці Незалежності України покаже усьому світові нового ветерана – самодостатнього, освіченого й активного в громаді.

Не варто розмінювати наше спільне Свято на дрібні політичні інтриги. Наша сила – у нашій єдності.

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