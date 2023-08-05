Никогда так не делайте: какие ошибки испортят ваши цветы в саду

Хозяева уделят много времени своему саду, чтобы он был ухоженным и цветы украшали двор весь сезон. Но даже опытные садоводы допускают ошибки, которые вредят растениям.

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Мы привыкли, что нужно сразу отрезать отцветшие соцветия, чтобы появились новые цветы, однако не всегда можно так делать. OBOZREVATEL нашел распространенные ошибки, портящие вид сада.

Обрезая цветы, садоводы уверены, что так дают возможность растению направлять свои силы и энергию на появление новых бутонов. Однако не все цветы в этом нуждаются.

Например, ромашки, эхинацея, розы могут зацвести много раз за сезон. Срезка бутонов, скорее всего, приведет к появлению новых. Но многие растения имеют только один стебель и могут цвести только раз. Если вы срежете этот цветок, то практически убьете его.

К этой категории относятся такие цветы, как тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы, пионы, маки и подсолнухи. Некоторые из них являются однолетними, например подсолнух, а тюльпаны и лилии – многолетние и могут погибнуть из-за высыхания.

Для них стебли обеспечивают необходимые питательные вещества для следующего года цветения и их срезка приведет к тому, что растение не сможет самостоятельно поглощать питательные микроэлементы.

Нельзя отрезать цветы и оставлять только пустые стебли. Лучше сразу срезать весь стебель до корня. Это заставит растение создать более здоровые ветви.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно ухаживать за хризантемами, чтобы они цвели весь сезон.

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