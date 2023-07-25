Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной гостиницы: что может случиться

Конфликтные ситуации в гостиницах – не редкость, нарушить правила хорошего тона могут как гости, так и администрация. Главное – не переходить тонкую грань и уметь вовремя извиниться, чтобы не ухудшать и без того напряженную атмосферу.

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Бывшая менеджерка отеля Мелли, известная в сети TikTok как @melly_creations, часто делится своими советами и уловками по поводу путешествий и особенностей проживания в отелях. Она по собственному опыту рассказала, почему нельзя оставлять зубную щетку в ванной в гостинице.

Представим ситуацию: вы приехали в гостиницу в не очень хорошем настроении и немного поспорили с рецепцией или горничной. Вам предложили номер, вы разложили вещи, поставили в ванной средства гигиены и зубную щетку и пошли по делам или на прогулку.

Опытный менеджер не советует оставлять зубную щетку на видном месте, особенно если вы грубо обращались с персоналом. Мелли рассказала о случаях из ее практики, когда персонал не по назначению использовал зубные щетки не очень воспитанных гостей: например, чистил ими некоторые места в ванной комнате.

"Держите зубную щетку подальше, чтобы избежать подобных ситуаций", – подчеркнула Мелли, добавив, что "никогда этого не делала и уволила бы сотрудников за такое поведение".

Пользователи соцсети были ошеломлены и оставляли удивленные комментарии, отмечая, что годами путешествуя и останавливаясь в гостиницах, они даже представить не могли, что такое может случиться.

Конечно, не следует воспринимать описанную ситуацию как распространенную практику. Как минимум, гость может заметить, что его щеткой кто-нибудь пользовался и пожаловаться руководству заведения. Вряд ли персонал ради мести недовольному клиенту будет рисковать местом и прибегать к таким поступкам. Да и в целом хочется верить, что персонал и гости придерживаются правил взаимоуважения и взаимовежливости.

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