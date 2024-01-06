Никогда не говорите этого на собеседовании: ответы, гарантирующие провал

Независимо от того, настолько хорошо мы подготовлены к собеседованию, такой разговор все равно вызывает тревожные чувства и стресс. Поэтому мы нервничаем и можем случайно сказать или спросить что-то не то. Работодатели всегда обращают внимание на мелкие детали, поэтому даже одно предложение может испортить первое впечатление.

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Блоггерша под ником @bonniedilber опубликовала интересное видео в социальной сети TikTok, где поделилась полезными советами. По ее словам, вы сможете повысить свои шансы, чтобы получить желаемую должность.

Проблемы на работе

Если у вас были проблемы на прошлой работе, например, вы не ладили с коллегами и руководителем, то об этом лучше не говорить. Такая откровенность может оказать негативное влияние на вашу репутацию и имидж. Работодатель подумает, что вы конфликтный человек, с которым трудно наладить связь.

Когда вас спросят, почему вы уволились, лучше сказать, что хотите изменить сферу деятельности.

Финансы

Также не стоит говорить о финансовых проблемах как основной причине смены работы. На вопрос, почему вы выбрали именно их компанию, акцентируйте внимание на преимуществах фирмы. Такой ответ даст вам больше шансов выделиться среди других кандидатов.

Но если вас спросят о планах на будущее, то ни в коем случае не говорите, что работа у них это только "остановка" перед грандиозным карьерным ростом у других работодателей.

Каждый руководитель хочет иметь преданных, талантливых и продуктивных людей, которые могут работать в команде и развиваться вместе с компанией.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут успешно пройти собеседование.

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