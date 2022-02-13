Идиоты разгоняют панику, а успокаивать пассажиров нам.

Что пишут наши продажные и лживые СМИ в погоне за рейтингами и кликами? Все утро видим фейковые новости о закрытии воздушного пространства Украины с обеда понедельника, о том что страховые компании отказываются признавать действие страховок на борта в украинском воздушном пространстве, а лизингодатели срочно требуют вывести самолеты за пределы страны.

Так вот! Все это выдумки, не имеющие никаких официальных источников и подтверждений. На эту минуту на всю эту тему есть только две правдивые новости.

Видео дня

Авиакомпания KLM приостановила все полёты в Украину до 17.02 для перестраховки, с целью обеспечения безопасности своих экипажей

Авиакомпания SKYUP не смогла договориться с лизингодателем одного самолёта о его прилёте в Украину, и борт вынужденно сел в Кишинёве!

Все! Больше никаких остановок полётов, отзывов страхового покрытия в Украине, или запретов на перелёты! Прекратите читать тупой бред, тиражировать его. Я все утро получаю сообщения от клиентов с вопросом что им делать?

Ответ всем один: "Не будьте дурными, не ведитесь на лживые новости и летите себе спокойно по своим билетам".

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ НОВОСТЯМ НА САЙТАХ КОНКРЕТНЫХ КОМПАНИЙ! ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТМЕНЕ РЕЙСА МОЖЕТ СООБЩИТЬ ТОЛЬКО САМА АВИАКОМПАНИЯ!