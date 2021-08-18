Ниагарский водопад в День Независимости Украины окрасится в сине-желтые цвета: это можно будет увидеть онлайн

Ко Дню Независимости Украины Ниагарский водопад, который находится на границе Канады и США, осветят в национальные сине-желтые цвета. Эта торжественная акция создана по инициативе украинского посольства.

Об этом "Европейской правде" рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. По его словам, такая акция к 30-летию независимости нашей страны будет красивым символом.

"Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости",– отметил дипломат.

Шевченко добавил, что они будут рады разделить великий украинский праздник с канадскими друзьями нашей страны.

Видео дня

Наблюдать онлайн за сине-желтым водопадом можно будет 24 августа в 22:00 по местному времени (25 августа в 5:00 по Киеву).

Добавим, что в Канаде 24 августа над мэрией столицы страны Оттавой поднимут флаг Украины. Национальное знамя также будет поднято и в других городах, таких как Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Кроме того, в Эдмонтоне нашими национальными цветами осветят мост High Level, а в Фредериктоне – здание городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ко Дню флага и 30-летия Независимости Украины установили новый тризуб на флагштоке крупнейшего государственного флага. Новая конструкция оснащена поворотным механизмом.