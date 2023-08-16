Нет ни в одном украинском слове: какой звук наименее употребляемый

Чтобы быстрее и увереннее заговорить на украинском языке, его нужно полюбить. А сделать это могут помочь любопытные факты. Сегодня поговорим о буквах и звуках.

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За основу для материала мы взяли книгу "Чути українською" языковеда Ольги Дубчак. Она вышла в издательстве "Віхола" и сегодня является частью научно-популярной трилогии, куда входят также "Бачити українською" и "Перемагати українською". В них автор интересно, доступно и с отличным юмором объясняет, как устроен и как работает наш язык.

Украинский алфавит близок к совершенству

В языкознании существует понятие идеального алфавита. Им обозначают такую систему, при которой каждой букве соответствует отдельный звук. В природе такового алфавита не существует, но есть очень приближенные. Как вот украинский алфавит. В нем есть 33 буквы и 38 звуков. То есть некоторые звуки не записываются отдельной буквой или потеряли ее с развитием языка.

А вот благозвучие украинского языка обеспечивает так называемое полноголосие – использование в языке сочетаний -оро-, -оло-, -эре-, -эле- там, где в праславянском были слоги *or, *ol, *er, *el. Например, в украинском языке бытует слово "борода", а в болгарском его эквивалент - это "брада", в словацком наш "берег" будет звучать, как "breh", а поляки вместо нашего "голова" скажут "glowa".

Уникальная буква Ї

Писатель Иван Малкович посвятил этой букве строчку в своем стихотворении для детей "Напучування", назвав ее "крихітною свічечкою". Ни в одном другом славянском языке такой буквы нет (а по некоторым данным – ни в одном другом языке вообще, потому что он больше нигде не является самостоятельной буквой и частью алфавита). Буква ї на обозначение сочетания звуков [й+і] появилась еще в книгах первопечатника Ивана Федорова, а философ Григорий Сковорода пользовался ею уже постоянно. Произносить ее нужно правильно – не приближать к простому [і].

Наименее распространенный звук – ф

Эта буква и звук, обозначаемый ею, пришла в украинский язык из греческого алфавита. В древности ее называли "ферт" – это название подражало фырканью лошади. Сейчас по букве ф можно безошибочно определить слово иноязычного происхождения – ни одно удельное украинское слово ее не содержит. "Філософия", "телефон", "факт" – все это заимствования.

В украинском же на месте этой буквы используется сочетание звуков [хв]. Например калитка, похвала, отменный, минута. В некоторых диалектах этим сочетанием до сих пор подменяют ф в иноязычных словах, говоря "хвигура", "хварба", "хвабрика". В новом правописании, принятом в 2019 году, нормой было признано параллельное использование звуков [ф] и [т] в словах греческого происхождения. Поэтому теперь правильно говорить как "ефір", так и "етер", как "міф", так и "міт".

Мягкая сила мягкого знака

Характерной, хоть и не уникальной, для украинского языка является буква ь – мягкий знак. Она не имеет своего звука, но оказывает существенное влияние на согласную, которая записывается перед ней. Смягчает ее. Чтобы правильно употреблять мягкий знак, нужно запомнить, что он допустим только после семи зубных согласных: д, т, с, с, ц, л, н. Заучить их просто благодаря мнемонической фразе "Де ти з’їси ці лини?". Она содержит только эти согласные.

Твердость ч и щ

Чтобы избавиться от русского акцента при речи, очень важно научиться правильно произносить звуки, обозначаемые буквами ч и щ. В украинском языке они очень твердые, тогда как в русском – довольно мягкие. Сравните украинское "часто" и российское "чясто", украинское "щастя" и российское "щястье". Хотя иногда может быть и несколько мягче, если стоит перед йотированными я, ю и є: "річчю", "обличчя", "чіабата".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько именно слов существует в украинском языке. Число поразило даже исследователей.

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