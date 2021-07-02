Непогода в субботу накроет всю Украину: где ждать град и шторм. Карта
Погода в Украине в субботу, 3 июля, на территории всей страны будет дождливой и с грозами. Местами ожидаются град и сильный ветер.
Такие данные обнародовал Украинский гидрометцентр. Специалисты также дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя от грозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Дожди с грозами в субботу пойдут во всех регионах, в некоторых град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.
Температура воздуха ночью на западе будет колебаться от 13 до 17 тепла, в остальных регионах +17… +21.
Днем в западных областях прогнозируют +23… +27, в целом по стране ожидается от 27 до 32 градусов.
В Киеве также грозы и дожди, ночью 18-20 тепла, днем от 26 до 28 градусов.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко опубликовала карту, согласно которой к столице движутся осадки.
В то же время на сайте Киевской городской государственной администрации обнародовали рекомендации экспертов о том, как себя вести во время грозы:
закрыть окна и не подходить к ним,
не браться за металлические входные двери.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал жару в июле и августе, которая будет сопровождаться прохладой.