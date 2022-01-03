Неожиданные законы и проблемы в бизнесе: гороскоп для Украины на 3-9 января

Будут приняты правила и законы, которые после праздников станут для людей неожиданностью. Некоторым политикам придется активно поработать, а у предпринимателей могут возникнуть проблемы.

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Общество. Мы все еще находимся в праздничной шали, и всеми силами пытаясь поднять себе настроение, у некоторых это удается особенно - вплоть до состояния полной прострации и комотоза. А между тем, будут приняты определенные законы и правила, которые после праздников для людей могут стать полной неожиданностью.

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Политика. Несмотря на общие выходные и выборочные каникулы для школьников и политиков, некоторым все же приходится работать, и нам будут рады это демонстрировать, ведь обстоятельства потребуют постоянного напряжения и активной работы во властных коридорах.

Экономика. У разного рода предпринимателей, похоже, будут определенные проблемы, мешающие работать нормально. И общая тенденция одна - денег сейчас у всех не так уж много, но приходится ограничивать определенные расходы и держаться.

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