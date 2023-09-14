Немногие знают: какие приборы нельзя включать в удлинитель

Не всегда в доме розетки расположены так, чтобы можно было включить все необходимые приборы. Поэтому хозяева пользуются удлинителями, которые способны решить такие проблемы.

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Но некоторые приборы могут сломаться, из-за использования удлинителя. OBOZREVATEL составил список таких устройств.

Перегрузка удлинителя и его неправильное использование может привести к повреждению техники, вызвав отключение электроэнергии, а в худшем случае, может произойти возгорание.



Такие приборы не рассчитаны на то, чтобы через них потребляли очень мощный ток. И производители часто используют дешевые проволоки или другие ненадежные детали. Поэтому, если включить одновременно утюг, холодильник и кофеварку, то провода начинают перегреваться.

Чтобы избежать опасности и рисков, следует узнать, какую технику рекомендуется включать только в розетки.

Холодильник, морозильник

Эти приборы потребляют больше всего электроэнергии и их максимальная мощность быстро набирает обороты, поэтому не стоит подключать их к удлинителю.

Стиральная машина

Хозяева часто пользуются стиральной машинкой, поэтому удлинитель тоже не подойдет для нее. Это может привести к перегреву и привести к негативным последствиям.

Микроволновая печь

На первый взгляд, может показаться, что микроволновка не потребляет много электроэнергии из-за небольшого размера, но это не так. Большинство моделей имеют мощность от 1000 до 1500 Вт и могут потреблять в среднем до 90 кВт/ч. Поэтому следует избегать использования удлинителя.

Кофеварка

Такой прибор может потреблять до 165 кВт/ч. Поэтому подключайте кофеварку лучше к розетке.

Тостер

Тостер потребляет много энергии, от 500 до 1000 Вт/год, при регулярном использовании. Чтобы не испортить устройство, используйте розетку.

Другой удлинитель

Если вы хотите подключить удлинитель в другой удлинитель, это очень плохая идея. Потому что максимально разрешенная мощность будет превышена, и риск электрического возгорания или поражения электрическим током будет значительно высоким.

Также не забывайте выключать удлинитель на ночь или уходя из дома, чтобы ограничить риск возникновения пожара.

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