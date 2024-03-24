Некоторые звезды могли 'съесть' свои планеты: ученые заинтриговали открытием

Вселенная постоянно удивляет нас своими тайнами. Ученые совершают новые открытия, заставляющие нас пересмотреть наше представление о том, как устроен мир.

Одним из столь недавних открытий стало то, что иногда звезды могут поглотить свои планеты. Об этом явлении подробнее рассказали в исследовании, ведущим автором которого является астроном Фан Лю из Университета Монаш в Австралии.

К счастью, наша планетарная система остается стабильной в течение 4,5 миллиарда лет, но так везет далеко не всем. Новое исследование пар звезд-близнецов, находящихся в 70 световых годах от нашей Солнечной системы, дало ученым понять, что иногда звезды просто поглощают свои планеты.

Звезды-близнецы – это звезды, образовавшиеся в одном межзвездном облаке газа и пыли, поэтому имеют одинаковый химический состав и примерно одинаковую массу и возраст.

Для их исследования ученые использовали обсерваторию Gaia Европейского космического агентства, а также телескопы в Чили и Гавайях.

В ходе изучения звезд-близнецов ученые заметили, что в по крайней мере 7 случаях из 91 одна из них содержит железо, никель или титан. Эти элементы могли туда попасть только в случае поглощения каменистой планеты.

"Это действительно ставит в перспективу наше случайное положение во Вселенной… Стабильность такой планетарной системы как Солнечная система не является данностью", – сказал астрофизик и соавтор исследования Юань-Сен Тинг.

По словам исследователей, причиной этого явления может быть в частности нарушение орбиты, вызванное массивным небесным телом, которое пролетает слишком близко к планетарной системе, чем изменяет гравитацию.

Как известно, в конце существования нашего Солнца оно расширится и, вероятно, также поглотит Землю, но звезды-близнецы из исследования были в расцвете своей жизни, а не близились к ее концу.

Нестабильность в планетарных системах оказалась более распространенным явлением, чем научное сообщество думало раньше, учитывая то, что около 8% исследованных звездных пар содержали одну звезду, которая, очевидно, поглотила планету.

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