Нехватка денег в бюджете и ссоры между политиками: гороскоп для Украины на неделю

Люди будут активными и постараются успеть сделать все свои дела, а в экономике все пойдет вопреки законам и правилам. В бюджете будет наблюдаться нехватка денег, а политики поссорятся.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины по картам таро на 27 декабря – 2 января. Детальнее читайте дальше.

Общество. Чувствуется определенная активность, даже кое-где безумие, все бегают, что-то делают, готовятся, забыли о зимнем сне, карантине и прочих паузах, пытаются обогнать других, словно успеть в последний вагон.

Политика. Снова ничего нового - нецелевое использование и жалоба на недополучение денег в бюджете, ссоры между разными политическими группировками, невозможность найти общий язык. А вишенкой на торте - какие-то агрессивные выпады, возможно, покушение на какого-нибудь политического деятеля или деятельницу.

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Экономика. Все, что происходит сейчас в экономической сфере, идет какими-то нестандартными путями, все вопреки законам и правилам, их вроде бы никто не придерживается, и то, что Украина пока держится, это просто непонятное чудо.

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