Не выбрасывайте старые простыни: где можно использовать в доме и саду

Когда на постельном белье появляются устаревшие пятна, потертости или оно просто перестает нравиться, мы покупаем новое. Таким образом, в шкафу каждого есть хотя бы один комплект, который занимает лишнее место. Некоторые могут решить, что стоит выбросить устаревшую постель, но вспомните об экологии. Горы ткани на свалках представляют опасность для планеты и ее жителей.

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Но есть решение. Существует множество способов использовать старые простыни повторно, чтобы сохранить окружающую среду и сэкономить средства. Читайте дальше, чтобы ознакомиться с некоторыми из них и выбрать для себя удачный. Подборкой поделились House Digest.

Тряпки

Один из самых простых и практичных вариантов – использовать простыни, как тряпки. Просто нарежьте ткань на небольшие квадраты, и вы получите экологичную альтернативу одноразовым бумажным полотенцам.

Преимуществом таких тряпок есть то, что мягкая ткань не повредит любую поверхность.

Модернизируйте кровать домашнего любимца

Не спешите выбрасывать старые простыни, ведь из них можно легко сделать мягкую и удобную кровать для кошки или собаки.

Можно отрезать часть ткани, наполнить ее ватой и сшить по бокам, чтобы у любимца была дополнительная мягкая подушка. Также можно создать лежанку с нуля. На самом деле это не так сложно, как могло показаться. Вы справитесь даже если нет опыта шитья и это значительно сэкономит средства и сохранит экологию.

Экосумка

Сейчас все меньше людей используют пластиковые пакеты, выбирая экологические альтернативы. Но модные экоссумки и шопперы могут стоить слишком много, однако не быть достаточно вместительными.

Самым бюджетным, самым экологическим и практичным вариантом будет сделать сумку из старой простыни. Для этого вырежьте два одинаковых прямоугольника, сшейте их с трех сторон, сделайте клапан и пропустите через него шнурок или ленту.

Одеяло из лоскутов

Лоскутное одеяло – это уникальный и личный предмет, который несет в себе тепло и уют, а также историю и воспоминания.

Сделать лоскутное одеяло своими руками – это отличный способ дать новую жизнь старым простыням и другим кусочкам ткани, превратив их в что-то новое, красивое и практичное.

Согрейте свои растения

Холодные зимние ночи могут быть опасны для ваших нежных растений.

Вместо того, чтобы покупать специальную ткань, чтобы накрыть свои грядки, используйте старую простыню, которая будет не хуже справляться со своей задачей.

Элементы декора

Хороший способ дать новую жизнь старому постельному белью и добавить в ваше жилище уникальных элементов – это гобелены.

Найдите простыню с дизайном, который вам нравится, отрежьте лишнюю ткань и прикрепите ее к стене с помощью шпилек или липких полосок.

Салфетки и скатерть

Салфетки и скатерть из старой простыни – это отличный способ придать элегантности и индивидуальности вашему ужину. Вы можете экспериментировать с разными тканями, узорами и цветами, чтобы создать неповторимый стиль вашего стола.

Холострода

Если у вас есть дети – это идеальный способ избавиться от старых простыней.

Однако если нет, то не отказывайтесь от удовольствия построить уютную крепость для себя. Она может стать местом для уединения, чтения и настольных игр.

Ранее OBOZ.UA публиковал лайфхаки о том, как стирать постельное белье, чтобы оно было мягким и пахло, как в отеле.

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