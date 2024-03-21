Не выбрасывайте старые наволочки: вот как они могут понадобиться каждому в быту

Прежде чем что-то выкинуть, всегда стоит подумать о том, может ли эта вещь пригодиться в быту. Нет, это не призыв накапливать хлам, а просто совет для оптимизации процесса уборки. Иногда необычный предмет может творить чудеса, если его использовать не по назначению.

Например, старую наволочку можно повторно использовать как тряпку для чистки высоких стен, светильников или люстр. Как наволочки могут пригодиться в быту, рассказало издание House Digest.

Наволочка – довольно универсальная вещь. В сети есть множество лайфхаков, как превратить наволочку в разнообразные полезные приспособления, в частности сделать из нее емкость для хранения вещей во время путешествий или использовать в качестве защитного чехола при стирке обуви или деликатных тканей.

Самым полезным лайфхаком, без сомнения, будет использование наволочки в процессе уборки. Все, что вам нужно сделать, это взять швабру или палку от нее и намотать наволочку. Следует воспользоваться резинкой или завязкой, чтобы удержать ткань. В крайнем случае, старые резинки для волос тоже всегда хорошо работают.

С помощью наволочки можно собрать пыль и мусор с потолка, углов и выступов в комнате. То же можно сделать на высоких шкафах и книжных полках, в закоулках и щелях кухонных полочек и т.д. Для дополнительного эффекта распылите моющее средство на ткань, чтобы устранить остатки грязи.

Указанным способом легко чистить подвесные вентиляторы – это еще одно место, где наволочка пригодится, помогая устранить все скрытые опасности, связанные с пылью, включая аллергию, проблемы с дыханием и плохой сон.

Прежде чем начать, стоит постелить простыню на мебель или пол под вентилятором. Убедитесь, что вентилятор выключен, и воспользуйтесь стулом или стремянкой. Затем положите наволочку на каждую отдельную лопасть и потяните ткань на себя, собирая всю пыль. Легкое увлажнение будет способствовать прилипанию пыли к материалу, а также предотвращать рассеяние сухих частиц.

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