Не выбрасывайте! Как дать новую жизнь шариковым дезодорантам
Упаковка шарикового дезодоранта считается одноразовой. Как только косметическое средство закончится, мы без сожаления выбрасываем ее. Однако в действительности такой удобный формат упаковки можно очень удобно использовать повторно. И при этом избежать излишних отходов.
Несколько советов, как это сделать, собрало издание Sante Plus. Вы будете удивлены, насколько удобной тарой может быть бутылка с шариком.
Как снять шарик с бутылки из-под дезодоранта
Чтобы открыть упаковку, вам понадобится только клейкая лента. Отрежьте кусок скотча так, чтобы ширина ленты была меньше, чем у шарика. Но при этом отрезок должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было охватить по всему периметру.
- Убедитесь, что шарик сухой, и плотно приклейте к нему один конец скотча.
- Медленно крутите шарик так, чтобы скотч вошел под внутреннюю его часть и вышел с другой стороны упаковки.
- Когда этот конец покажется наружу, отклейте его, возьмите липкую ленту за оба конца и потяните. Шарик должен легко выйти из бутылочки. Чтобы посмотреть, как это делается, долистайте новость до конца.
Теперь вы можете наполнить бутылку разными жидкостями, вернуть шарик назад и использовать его несколькими способами. Вот некоторые полезные идеи.
Контейнер для жидкого мыла
Находясь в пути, вы не всегда имеете доступ к мылу, чтобы помыть руки, когда вам нужно. А брать с собой целую упаковку средства не очень удобно. Если же вы зальете немного мыла в бутылку от дезодоранта, у вас всегда будет при себе очень удобный карманный дозатор. Просто нанесите немного средства шариком на кожу и помойте руки.
Массажер для тела
Также из упаковки такого формата можно сделать удобный массажер для тела. Это будет не просто валик, но еще и бутылочка для нанесения массажного масла или геля. Залейте средство в емкость и верните шарик на место. Теперь вы можете удобно наносить косметическое средство и при этом нежно и удобно массировать кожу в нужных вам местах.
Дозатор для солнцезащитного крема
Защищать кожу от солнца важно. Но нанести крем с SPF бывает непросто – он часто оставляет белые полосы и пятна, в частности на лице. Эту проблему можно решить, перелив крем в бутылку с шариком. Вы получите удобный аппликатор, который будет достаточно равномерно наносить средство само по себе, а отдельные маленькие недостатки можно исправить пальцами.
Инструмент для творчества
Если наполнить бутылочку акварельной краской, она может стать удобным валиком для рисования. В частности, уменьшить беспорядок, если тягу к рисованию обнаружит ребенок. Сделайте маленькому художнику несколько таких аппликаторов с разными цветами и он ни за что не прольет краску, а рисовать будет с двойным интересом.
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