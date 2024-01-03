Не выбрасывайте: что сделать с елкой после новогодних праздников

Комнатные условия неблагоприятны для живых елок. Зимой хвойные деревья находятся в состоянии покоя, а резкий стресс может привести к быстрому осыпанию и пожелтению веточек. Живую елку нельзя просто выбрасывать на свалки или оставлять рядом с контейнерами на тротуаре.

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На свалке дерево начнет гнить вместе с другим мусором – в результате этого процесса будет выделяться вредный метан. Издание Express опубликовало несколько интересных идей по использованию хвои после новогодних праздников.

Куда девать елку после праздников

Живую елку нужно сдавать в специальные пункты для утилизации, где ее измельчат на щепу. Эти небольшие веточки потом станут качественным удобрением для молодых насаждений. Кстати, хвоя является источником витамина С и других полезных веществ для коров, коз, бизонов, верблюдов в зоопарках.

Крис Боннетт, основатель Gardening Express, подчеркнул: "Когда елка выполнит свое праздничное предназначение, ее можно будет переработать для садоводства, поддержки дикой природы или ремесленных проектов". Он рассказал об экологических и полезных лайфхаках.

Лайфхак 1: мульчирование

Все органические вещества рождественской елки можно превратить в природную мульчу. Мульча помогает удерживать растение или дерево в тепле, а также насыщает питательными веществами в течение зимних месяцев.

Лайфхак 2: позаботьтесь о дикой природе

Эксперт советует оставить дерево в лесу. Это станет пристанищем для маленьких зверей и птиц, где они смогут расположиться в суровых погодных условиях. На ветки можно повесить корм для птиц, ломтики фруктов или семян.

Лайфхак 3: ветви как утеплитель

По словам Криса, ветвями сосны можно оградить уязвимые растения от мороза. Срежьте большие ветки с дерева, а затем положите их на грунт, чтобы обеспечить изоляцию и снизить уровень промерзания почвы.

Лайфхак 4: поддержка для молодых растений

Крис рекомендовал очистить ветки от хвои и использовать их для поддержания нежных и молодых растений во время зимних ветров и морозов. Чтобы предотвратить повреждение корней, посадите колья примерно на два-три дюйма от стебля растения. Не забывайте устанавливать круги под углом, чтобы обеспечить растению лучшую защиту от ветра.

Лайфхак 5: ароматические саше

Хвоя елки имеет насыщенный аромат, что делает ее отличным дополнением к ароматическим саше. Добавьте иглы хвои в небольшие пакетики с разнотравьем и завяжите сверху лентой, прежде чем положить их в шкаф для свежего аромата.

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