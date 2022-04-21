Страстная пятница 2022: что категорически нельзя делать в день распятия Христа

Страстная пятница в 2022 году у православных христиан выпала на 22 апреля. Это самый скорбный день Страстной недели, когда верующие вспоминают о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, а также о снятии его с креста и погребении.

В Страстную пятницу следует соблюдать строгий пост и другие ограничения. О том, как правильно прожить этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как указано в Евангелии от Иоанна, в пятницу Сын Божий Иисус Христос предстал перед судом Понтия Пилата и был выдан им на распятие.

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Такое наказание считалось самым позорным у евреев. Приговоренные к распятию мучились от сильной жажды и мучительных болей. Спасителя распяли на кресте на горе Голгофе, а через два дня, в воскресенье, он воскрес.

В храмах в Страстную пятницу проходит особое богослужение, во время которого выносят плащаницу – изображение Иисуса Христа в гробу. До этого момента нельзя пить и есть, а после этого позволены только хлеб и вода.

В этот день христиане также молятся о защите от врагов, прощении грехов и о спасении души. Считается, что из храма нужно принести домой двенадцать свечей – их расставляют по всему дому и дают догореть до конца. Это якобы сулит счастье и благополучие в течение года.

В день распятия Иисуса Христа нельзя есть и пить до выноса плащаницы, работать по дому и на земле, участвовать в любых развлечениях, смеяться, а также заниматься косметическими процедурами.

Также нельзя вбивать что-либо в землю, особенно железные предметы.

Многие считают, что в Страстную пятницу нельзя выпекать паски. Церковь отмечает, что четких предписаний на этот счет нет, однако домашними хлопотами не стоит заниматься вместо посещения богослужения.

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