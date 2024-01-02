Не только денежное дерево: какие комнатные цветы привлекают в дом богатство

Приметы и предрассудки существуют даже в отношении комнатных растений. Толстянку или крассулу в народе называют "денежным деревом", – говорят, она притягивает в дом благополучие.

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А спатифиллум, например, называют "женским счастьем" – и не зря:исследователи говорят, что растение эффективно удаляет с воздуха толуол и ксилол, влияние которых может вызвать стресс. О цветочных поверьях и предрассудках – читайте в материале OBOZ.UA.

Замиокулькас

Замиокулькас также называют "долларовым деревом". Это довольно неприхотливое растение, которое проще всего размножать черенками. Достаточно просто срезать ветку с почкой и зарыть в грунт. Замиокулькас требует регулярного полива и достаточного освещения. Однако следует быть осторожными, если в семье есть дети или домашние животные – сок этого растения ядовит.

Сансевиерия

Сансевиерия известна под названием "тещик язык". Это также выносливое и неприхотливое растение, к тому же – довольно распространенное. Сторонники предрассудков убеждены, что сансевиерия привлекает в дом изобилие, поэтому ставят сразу несколько вазонов.

Драцено

По поверьям, драцена "притягивает" не только богатство, но и добавляет удачи в новых начинаниях. Растение имеет вид пальмы, поэтому стильно дополнит интерьер как в рабочем кабинете, так и в гостиной. Говорят, что драцена может предотвратить стресс и улучшает настроение.

Филодендрон

Филодендрон не нуждается в тщательном уходе, достаточно периодически осматривать субстрат на сухость и при необходимости проводить полив. Филодендрон обычно растет и без удобрений или подкормок. По поверьям, филодендрон наполняет дом положительной энергетикой и защищает членов семьи от всего злого. А по фэн-шуем это растение комнатное является символом огня, поэтому оно словно "выжигает" весь негатив.

Пахиро

Пахира относится к экзотическим растениям. Она не так популярна как, скажем, замиокулькас или "тещин язык". Однако суеверные люди не упускают возможность украсить жилище этим комнатным растением. Говорят, цветок привлекает изобилие, богатство, успех и в целом улучшает атмосферу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как пересадить комнатные растения зимой, чтобы не навредить им.

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