Не страшны любые морозы: как утеплить балкон зимой

Большинство хозяев используют балкон как не жилое помещение, чтобы хранить там разные вещи. Поэтому при ремонте не уделяют внимания утеплению, о чем могут сожалеть зимой.

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Тонкий слой изоляции приводит к значительным расходам тепла. Но OBOZ.UA нашел полезные советы, которые помогут избежать этого.

Холодный воздух с балкона попадает в квартиру, понижая температуру в комнатах. Прежде всего нужно проверить дверь на герметичность, потому что именно из-за маленьких щелочек вы теряете много тепла. Для этого лучше всего подойдут полиуретановые герметики и мастики, они достаточно пластичны и устойчивы к различным воздействиям.

Стены тоже нуждаются в дополнительной защите. Используйте теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата, аэрогель, пенопласт и другие. Даже обычное одеяло будет дополнительным барьером против холода и ветра.

Полы можно утеплить с помощью ковров, ковролина или другого доступного покрытия. Такой недорогой и простой способ значительно облегчит вам жизнь зимой.

Если на балконе есть трубопровод, утеплите его, чтобы уменьшить потери тепла. Используйте тепловентиляторы или обогреватели для быстрого обогрева помещения.

Ранее OBOZ.UA публиковал список действий, как утеплить окна, чтобы меньше мерзнуть зимой.

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