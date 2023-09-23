Не снимайте носки и смывайте после себя: стюардесса назвала главные правила этикета в самолете

В самолете пассажиры должны соблюдать правила этикета, чтобы никому не мешать и не создавать неудобных ситуаций. Но некоторые люди игнорируют даже элементарные нормы, чем превращают путешествие в испытания, особенно для работников борта.

Издание The Irish Times узнало у стюардессы, какие правила чаще всего нарушают пассажиры. Авиаэтикет поможет достичь баланса между собственным комфортом и вежливым отношением к другим.

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Большинство пассажиров неосторожно и резко отталкивают сиденье, чтобы удобно сесть. Но это часто приводит к разливу напитков, разбиению техники или просто некомфортному положению сидящих сзади людей. Прежде чем лечь, посмотрите, не создаст ли это проблем для других.

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Убирайте за детьми

Стюардессы не должны убирать за детьми. Все, что они могут сделать, – это дать мыло для рук, влажные салфетки или освежитель воздуха. Дети могут запачкать салон самолета, но родители должны за этим следить и убирать, чтобы не создавать помойку возле пассажиров. Беспорядки в проходе даже могут представлять угрозу безопасности других.

Верхние полки для ручной клади

Запомните, что верхние полки над вашим местом – это не ваш личный тайник. Не нужно вытаскивать чужую сумку, чтобы поместить свою. Если вы не нашли места, где можно оставить свои вещи, обратитесь за помощью к бортпроводнику, а маленькие сумки можно класть возле ног.

Не разговаривайте по телефону на громкой связи

Никто не хочет слышать ваш разговор по телефону. Посадка в самолет – не время для звонков. Вы только задерживаете пассажиров и создаете шум в салоне. Сосредоточьтесь на том, чтобы побыстрее найти свое место и сложить вещи.

Среднее сиденье

Если ваше место находится посередине, то запомните, что это сиденье имеет оба подлокотника. Это ваш утешительный приз за то, что сидите между двумя людьми.

Не снимайте носки

Если вас жмет обувь или это длинный перелет, то можете разуться, но никогда не снимайте носки. Неприятный запах испортит путешествие другим пассажирам.

Используйте кнопку вызова только в нужных ситуациях

Если у вас экстренная ситуация, например, нужна медицинская помощь, можете нажать на кнопку несколько раз. Но не нужно ею пользоваться часто, только потому, что вам нужно долить кофе или возле вас шумный сосед.

Не кричите на чужих детей

Дети могут мешать во время полета своим криком, играми или тем, что постоянно толкают вас в спинку сиденья. Но не нужно кричать на ребенка, вежливо обратитесь к его родителям и попросите, чтобы они его успокоили.

Вам не нужно меняться местами, если об этом кто-то просит

Если вам нравится свое место или вы за него доплатили, то не меняйтесь ним с другим. Заботьтесь о своем комфорте и безопасности.

Смывайте после себя в туалете

Это элементарное правило, которое нужно придерживаться везде. Это не должна делать стюардесса или любой другой человек. Просто нажмите кнопку для смыва и все.

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