Не пугайтесь: синоптик предупредила о грозах в части Украины

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погодных условий в нескольких областях Украины. В ночь на 11 апреля грозы ожидаются в Сумской области, Николаевской и Черкасской.

На своей странице в Facebook она призвала украинцев не бояться грозы. Кроме того, она отметила, что в данное время в Украине наблюдается значительный температурный контраст.

На севере Одесской области будет идти мокрый снег. Осадки прогнозируют неподалеку от города Подольск – там сейчас +2 градуса. А рядом с Подольском, в Вознесенске, следует ожидать до +9 градусов.

На одной из вершин Украинских Карпат, Пожижевской, сейчас 8 градусов мороза, а в Луганске – 16 градусов тепла, отметила Диденко.

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Отметим, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, на западе Украины 11 апреля будет солнечно, температура днем от +8 до +10, на востоке тоже солнце – от +16 до +21. На севере, юге и в центре дожди, температура +9...+11 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вербное воскресенье, 17 апреля, на большинстве территории Украины ожидается облачная, местами дождливая погода. Температура воздуха в некоторых регионах будет достигать +17 градусов Цельсия.