Не паникуйте! Что делать, если вы увидели гадюку, и как отпугнуть пресмыкающихся

С наступлением теплого времени года вероятность встречи человека со змеей растет. Это может произойти на полях, в лесу, у водоемов, а иногда и во дворах частных домов.

На территории Украины водится несколько видов ядовитых змей. Поэтому издание tsukor.zapisi поделилось правилами поведения с пресмыкающимися, которые потенциально могут спасти жизнь.

Встреча с змеей на природе может стать неприятной неожиданностью, но важно не паниковать, ведь они не нападают на людей без причины. Правильные действия могут помочь вам избежать опасности.

Что делать, если увидели гадюку

Если вы увидели гадюку, то ни в коем случае нельзя приближаться к ней и делать резкие движения. Также не стоит пытаться ее поймать, даже если вы просто хотите унести ее подальше. Змея боится вас больше, чем вы ее, однако если она почувствует реальную угрозу с вашей стороны, то атакует без лишних раздумий.

Лучше отойдите как можно дальше от змеи и дайте ей возможность самостоятельно отползти. В случае если вы увидели ядовитую змею в общественном месте, следует позвонить компетентным органам и службам, чтобы они могли принять меры по обеспечению безопасности.

Чем можно отпугнуть гадюку

Самым надежным вариантом отпугивания гадюк являются специальные шарики с композицией эфирных масел. Вы можете разложить их по участку, по 1 штуке на метр и сделать дополнительный барьер у забора, положив шарики через каждые 50 см.

Также если вы не хотите видеть гадюк на своем дачном участке, то можете посыпать вдоль забора сухую горчицу или высадить там чеснок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем опасна эта змея и что делать, если гадюка все же кого-то укусила.

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