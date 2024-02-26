Не обманывайте себя: ошибки в спортзале, которые допускают почти все

Вскоре весна – время, когда в спортзалы начинают записываться сотни желающих подтянуть свою форму к лету. Но сколько из них достигнут своей цели, определяют, в том числе, ошибки, которые допускают многие во время тренировок.

OBOZ.UA поинтересовался советами профессиональных фитнес-тренеров относительно того, как правильно тренироваться, чтобы постоянно получать желаемый результат, иметь удовольствие от процесса и не вредить своему здоровью. Они назвали десятку типичных ошибок, которых следует избегать во время занятий.

Не пренебрегайте кардио

Работа с весом кажется непосвященным более эффективной, в то время как настоящей зоной сжигания жира является зона кардиотренажеров. Поэтому не следует пренебрегать такими упражнениями и выполнять их нужно так долго, как порекомендовал тренер. К тому же кардио оказывает наиболее положительное влияние на здоровье в целом.

Не полагайтесь только на бег, если хотите похудеть

И наоборот, чрезмерная сфокусированность на пробежках не позволит вам выстроить подтянутое тело с выразительными мышцами. А именно мускулы являются основными сжигателями жира в нашем организме. Поэтому балансируйте тренировки так, чтобы кроме пробежек иметь в своей программе достаточно силовых упражнений и растяжку.

Не перенапрягайте себя

Перетренированность обычно увеличивает аппетит и склонность к перееданию в свободное от тренировок время. И вместо похудения вы получите дополнительный набор веса. А что может демотивировать более чем обратный от желаемого результат? Поэтому не занимайтесь до седьмого пота. Усталость после тренировки должна быть приятной, а не всеобъемлющей.

Не обманывайте себя и тренера

Каждый раз, когда вы приходите в спортзал, обязательно бросайте себе вызов, ставя перед собой конкретную цель. Выбирайте нагрузку честно и ответственно, но не обманывайте себя и тренера. Если вам тяжело или некомфортно, просите заменить упражнение, а не выбрасывайте его из программы вовсе.

Всегда высыпайтесь

Нехватка сна способна не просто снизить результаты от тренировок. Она также приводит к стрессу, плохому восстановлению мышц и общей раздражительности, что плохо влияет на мотивацию. Поэтому не забывайте высыпаться после занятий. Только полноценный сон поможет вам эффективно нарастить нужную мышечную массу.

Не делайте вес мерилом эффективности прогресса

На массу тела влияют многие факторы, как наличие или отсутствие отеков, количество потребленной пищи, фаза менструального цикла у женщин. Поэтому полностью полагаться на цифры на весах неправильно. Обращайте внимание на то, как сидит на вас старая одежда, объемы тела и пропорции мышечной и жировой ткани в организме. Только все вместе даст поистине реалистичную картину похудения.

Выбирайте тренера в хорошей форме

Хороший тренер является ходячей рекламой своей профессии. Он знает, как следить за собой и владеет необходимыми знаниями, чтобы помочь с этим другим. Более того, несет ответственность за своих подопечных. Поэтому обращайте внимание на то, как выглядит ваш тренер. Если вас не устраивает состояние его тела, это повод задуматься о замене.

Не ставьте себя в зависимость от других

Многие ищут себе партнера для тренировок. Да, это может очень мотивировать вас начать ходить в зал, но такая мотивация моментально разрушается, если ваш партнер заболел, занят или просто халтурит и пропускает занятия. Следом за ним прогуливать тренировки начинаете и вы. А в спорте важна именно регулярность. Поэтому научитесь заниматься без посторонней моральной поддержки. Помощи тренера должно быть вам достаточно.

Не игнорируйте планирование

Тренировки должны стать такой же частью вашей ежедневной рутины, как душ или походы на работу. Вы должны составлять свой график так, чтобы в нем всегда было предусмотрено отдельное время на физическую активность. Если вы тренируетесь только когда у вас есть для этого окно, результаты будут соответствующими.

Найдите время для восстановления

Отдых является столь же важным элементом поддержания физической формы, как и сами занятия в спортзале. Здоровый сон и адекватные перерывы между тренировками позволяют восстановить тело и даже снизить риск травм. Поэтому обращайте внимание на то, как вы восстанавливаетесь и давайте себе достаточно времени, чтобы отдохнуть.

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