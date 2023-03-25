Не найдет ни один вор: где лучше всего прятать деньги дома

По статистике, самыми популярными тайниками для денег в доме являются места под мебелью и за стенами. Также часто прячут деньги в книги, матрацы, подушки или декоративные предметы. Но грабители очень опытны и знают все классические тайники для поиска валюты и ценностей.

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Следует избегать слишком очевидных тайников и отдавать предпочтение уникальным и оригинальным местам. О некоторых из них рассказало издание Sante Plus.

Где прятать деньги

Важно помнить, что воры знают много распространенных тайников, поэтому выбрать нужно труднодоступное место.

Даже самые хитрые тайники не надежны. Если у вас есть большая сумма денег, которую вы хотите сэкономить, лучше выбрать более безопасное решение: сейф или банковский счет.

Эксперты по страхованию дали несколько советов. Можно зарыть деньги в большой вазон под растением или спрятать банкноты за фотографией в рамке. Однако эти идеи тайников не полностью безопасны, поэтому важно оставаться бдительным.

Где воры чаще всего ищут деньги и драгоценности

Большинство злоумышленников начинают поиски из спальни. Затем направляются на кухню. Они могут даже тщательно обыскать вашу кладовую на предмет наличных денег или других ценностей.

Воры в первую очередь будут проверять:

банки для хранения (например, банки для кофе, печенья или чая)

книги на полке

морозильную камеру

ванную комнату

пустые картонные коробки

подушки

шкафы

лампы

матрасы

разнообразные кухонные контейнеры

ящик для украшений

бачок унитаза

полости в стенах и под полом.

Куда надежно спрятать наличные



Если вы хотите хранить ценные вещи или наличные дома, эксперты рекомендуют купить сейф. Это обеспечит защиту ваших активов. Кроме того, важно иметь хорошую защиту от взлома, например противовзломные окна и двери, надежный дверной замок и дверную защелку, систему сигнализации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что эксперты назвали самые надежные и опасные тайники для денег.

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