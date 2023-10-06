Не кричите и не берите с собой вареные яйца: правила этикета в кинотеатре

Люди посещают кинотеатры, чтобы отдохнуть и насладиться просмотром нового фильма на большом экране и в удобных креслах. Но, пожалуй, каждый сталкивался с ситуацией, когда другие громко говорили, ели или смеялись. Конечно это мешает и портит отдых.

OBOZREVATEL опубликовал правила этикета, которые нужно соблюдать в кинотеатре. Создайте приятную атмосферу для себя и других при просмотре.

Телефон

Необходимо поставить телефон на беззвучный режим и снизить яркость экрана. Потому что внезапные звонки или яркий свет в темном зале мешают сосредоточиться на фильме.

Если вы ожидаете важный звонок, то поставьте телефон на виброрежим. Вы услышите звонок и не будете мешать другим. Также обязательно выходите из зала, чтобы поговорить.

Видео дня

Пунктуальность

Такая черта характера человека важна не только на деловых и важных встречах, но и в походе в кинотеатр. Приходите в зал раньше времени, чтобы тогда не мешать другим людям во время просмотра фильма. Вы также можете прийти тогда, когда идет реклама, но лучше заходить в зал, пока там включен свет.

Разговоры

Если у вас есть привычка постоянно комментировать фильм, то в кинотеатре воздержитесь от этого. Это не значит, что нужно постоянно сидеть тихо, но стараетесь громко не говорить.

Дети

Родителям обязательно нужно обращать внимание, на какой возраст рассчитан фильм. Потому что ребенку может быть скучно или если в фильме есть страшные сцены, то это может испугать и малыш будет кричать или даже плакать. Перед походом в кинотеатр поговорите с ребенком и расскажите о правилах поведения. Если у малыша началась истерика, лучше выйдите из зала и успокойте его.

Еда

Приносить в зал свою еду запрещено. Поэтому не стоит брать с собой вареные яйца или ароматную курочку. Купите то, что предлагает магазин возле кинотеатра.

Видеокамера

К сожалению, кинопиратство – очень распространенная проблема по всему миру. Из-за этого студии не получают той прибыли, которой заслуживают. В кинотеатре отдохните и насладитесь новым фильмом, а не нарушайте закон.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, где рассказывал, платят ли родственникам товары и услуги.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.