Не будет грязи и царапин: как правильно мыть индукционную плиту

Индукционная плита – это современный, удобный и эффективный прибор, стильно смотрящийся на любой кухне. Однако одним из главных преимуществ индукционных поверхностей называют минимальное обслуживание. Бесспорно, их гораздо легче чистить, чем обычные плиты, но в уходе за ними есть свои нюансы.

Для того чтобы индукционная плита не повредилась и имела вид новой, стоит придерживаться нескольких простых правил, которыми поделились Вob Vila.

Индукционные плиты отличаются от газовых или обычных тем, что используют электромагнитные поля для непосредственного нагревания сковороды или кастрюли. Это позволяет более точно контролировать температуру и снизить время приготовления блюда.

Индукционные варочные поверхности достаточно просты в уходе, но важно использовать правильные инструменты и методы очистки поверхности. Избегайте абразивных очистителей или жестких инструментов, чтобы не поцарапать стекло. Слишком глубокие царапины могут иногда даже повлиять на качество работы плиты.

Для того чтобы правильно помыть индукционную поверхность для начала , протрите ее мягкой влажной салфеткой из микрофибры, чтобы убрать поверхностные загрязнения и частицы пищи.

Далее перейдем к более глубокой очистке. Нанесите немного неабразивного жидкого моющего средства специально разработанного для стеклянных или керамических плит.

В качестве альтернативы можно использовать уксус и соду. Для этого посыпьте поверхность плиты пищевой содой, а уксус смешайте пополам с водой, налейте раствор в пульверизатор и распылите. Химическая реакция разрушит все загрязнения, после чего все что останется, это протереть поверхность влажным мягким полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Если после очистки осталось пятно, повторно нанесите на него моющее средство и оставьте его на 15 минут, прежде чем вытирать.

После того, как вы тщательно вытерли индукционную плиту от грязи и моющих средств, возьмите сухую ткань из микрофибры, чтобы хорошо просушить поверхность и предотвратить появление разводов.

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